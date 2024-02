Nieuwe verdachte (16) aangehouden voor explosies Medemblikstraat

De politie heeft op woensdagavond 31 januari een 16- jarige jongen uit Den Haag aangehouden. Hij wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij vier explosies op de Medemblikstraat. Afgelopen woensdag was in dit onderzoek ook al een 15- jarige jongen aangehouden.

In één maand tijd waren er in de Medemblikstraat vier explosies waarbij er flinke schade ontstond aan portieken. Zeer vermoedelijk werden de explosies veroorzaakt door vuurwerkexplosieven. Drie explosies vonden plaats in hetzelfde portiek.

Aanhouding verdachte

Na een uitgebreid onderzoek kwam deze tweede verdachte in beeld en kon worden aangehouden in zijn woning in Den Haag. De twee aangehouden jongens zitten op dit moment vast en worden gehoord. De twee verdachten worden op vrijdag 2 februari voorgeleid aan een rechter- commissaris.

Gevaarsetting en impact

Het plaatsen van explosieven is gevaarlijk, want de gevaarsetting voor ondernemers, omwonenden, voorbijgangers én hulpverleners ter plaatse is vanzelfsprekend groot. Zwaar illegaal vuurwerk of zelfgemaakte explosieven horen niet thuis in de openbare ruimte – waar volop gewerkt en geleefd wordt – en zorgen voor levensgevaarlijke situaties.