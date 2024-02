Woning in Boxtel meerdere keren beschoten, politie houdt drie personen aan

In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een schietincident aan Poolsestraat in Boxtel. Ter plaatse bleek dat een woning, waar de bewoners lagen te slapen, was beschoten.

Drie aanhoudingen

'Niemand raakte gewond, maar de ruit raakte wel flink beschadigd vanwege meerdere kogelinslagen. De politie hield elders in Boxtel drie mannen in een auto aan. Zij zitten vast voor verder onderzoek', zo meldt de politie zaterdag.

Melding

'Rond 03.20 uur kregen we de melding dat er vermoedelijk op het huis geschoten was, nadat kort daarvoor meerdere personen aan de deur hadden staan vervelen. Op basis van de beschikbare informatie hielden surveillerende collega’s in de Prins Hendrikstraat een auto staande, waarin drie mannen zaten', aldus de politie.

Uitpraatprocedure

Gezien de melding van mogelijk vuurwapengebruik werden zij met een zogenaamde uitpraatprocedure één voor één uit de auto gesommeerd en aangehouden. Het drietal, afkomstig uit Boxtel, werd overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. De auto waarin ze reden werd veiliggesteld voor nader onderzoek. Daarin werd een vermoedelijk vuurwapen aangetroffen.

Onderzoek

De politie heeft bij de woning aan de Poolsestraat sporenonderzoek gedaan en o.a. kogelhulzen veiliggesteld. Uit verder forensisch onderzoek zal moeten blijken of die ook uit het aangetroffen wapen afkomstig zijn. De recherche is druk bezig duidelijkheid te krijgen over de gebeurtenissen van vannacht. Wat daarvoor de aanleiding zou zijn geweest maakt uiteraard onderdeel uit van dat onderzoek.