OM eist 16 jaar cel en TBS tegen man uit Uithoorn voor moord op vrouw

Man (52) aangehouden

Politie en justitie staan aanvankelijk voor een raadsel: wie is deze vrouw, waar komt ze vandaan, waar en hoe is ze om het leven gekomen. Haar identiteit wordt vastgesteld nadat bij wijze van uitzondering haar foto is gedeeld op social media. Enkele dagen later wordt een 52-jarige man uit Uithoorn, met wie de vrouw een aantal jaren een relatie had, aangehouden. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag in de rechtbank in Zutphen 16 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen hem wegens moord.

Bestelbus

Het OM acht bewezen dat deze verdachte de 45-jarige vrouw op 22 maart in haar woning heeft gewurgd en haar lichaam in zijn bestelbus heeft vervoerd naar de plaats waar het een dag later werd gevonden. De onaannemelijke verklaringen van de man over de gebeurtenissen zijn weerlegd door minutieus politiewerk, dat heeft geresulteerd in een gedetailleerde tijdlijn. De officier van justitie: ‘’De verdachte heeft maandenlang een groot toneelstuk opgevoerd en daarin een hele wereld bij elkaar gelogen. Niet alleen tegenover de politie, maar ook in mails en berichten aan familie van het slachtoffer, aan tuinlieden die bij haar huis aan het werk waren en aan vriendinnen en kennissen. Kennelijk bedoeld om anderen zand in de ogen te strooien. Daartoe dienden ook zijn appjes en mails, gestuurd aan het slachtoffer zelf, nadat zij allang overleden was.’’

Camerbeelden

Uit camerabeelden blijkt dat de man zijn bus de bewuste woensdag rond 17.00 uur dicht tegen de garage van de woning van het slachtoffer heeft geparkeerd. De achterkant van de bus is hierdoor uit het zicht. Rond 17.15 uur heeft de verdachte de woning via de voordeur verlaten en is weggereden met de bus. Tussen het moment van wegrijden en het moment dat het lichaam van de vrouw wordt gevonden, is er niemand meer bij de woning geweest. Uit gegevens van zendmasten waar de telefoon van de verdachte op aan heeft gestraald, blijkt dat hij niet naar zijn woning in Uithoorn is gereden, zoals hij zelf had verklaard, maar naar een loods in Voorst. Vandaar uit is hij ‘s nachts naar Wenum Wiesel gereden en heeft het lichaam van de overleden vrouw daar in de berm van de weg achtergelaten.

'Worsteling'

Maandenlang heeft de man verklaard niets af te weten van de dood van zijn ex-vriendin. Toen de man met het bewijs werd geconfronteerd, kwam hij met een andere verklaring, die hij op zitting herhaalde. Op de bewuste woensdag zou de vrouw hem tijdens een ruzie hebben aangevallen en zou er een worsteling zijn ontstaan. De verdachte zou de vrouw naar het ziekenhuis hebben willen brengen, maar raakte in paniek toen bleek dat zij onderweg overleden was. Dit verhaal is volgende officier van justitie niet alleen ongeloofwaardig, maar ook aantoonbaar onjuist; in de woning zijn geen sporen van een worsteling aangetroffen en bij de verdachte is geen letsel geconstateerd. Het OM acht mede op basis van het bij de vrouw aangetroffen letsel bewezen dat de man haar in de woning onverhoeds heeft overweldigd en gewurgd.

‘Berekening en manipulatie’

De hele werkwijze van verdachte ademt volgens de officier van justitie ‘berekening en manipulatie’. In werkelijkheid kon de man het beëindigen van de relatie moeilijk verkroppen en uitte zijn frustraties hierover meermalen tegenover vrienden. De dreigende taal die hij daarbij gebruikte, draagt bij aan de overtuiging van de officier dat hier sprake is van voorbedachte raad en dus van moord. De man heeft zichzelf bovendien, met vooraf klaargezette appberichtjes, een alibi willen verschaffen. Ook heeft hij anderhalf uur bij de woning gepost, tot de tuinlieden waren vertrokken, en heeft dus voldoende tijd gehad om zich te beraden.

Pieter Baan Centrum

Hoewel de man niet wilde meewerken, is er in het Pieter Baan Centrum een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Volgens de officier is het ook aannemelijk dat deze stoornis een rol heeft gespeeld bij het delict. Het OM is van oordeel dat ter beveiliging van de samenleving tbs met dwangverpleging dient te worden opgelegd. Daarnaast is een langdurige gevangenisstraf passend.

'Als een parasiet aan haar vastgeklampt'

In harde bewoordingen maakte de officier van justitie duidelijk hoe de man de vrouw heeft behandeld: ‘’Hij heeft zich als een parasiet aan haar vastgeklampt en haar leeggezogen. En toen er niks meer uitkwam, heeft hij haar afgedankt, vermoord en gedumpt. Hij heeft hierdoor niet alleen het opsporingsonderzoek bemoeilijkt en vertraagd, maar ook nog meer leed toegebracht aan de nabestaanden.’’

Eerdere veroordelingen

Bij de strafmaat heeft de officier ook rekening gehouden met eerdere veroordelingen voor onder andere mishandelingen. Alles afwegende vind het OM een gevangenisstraf van 16 jaar en tbs met dwangverpleging passend.