Auto met gestolen kentekenplaten aangehouden, wapens en bivakmutsen aangetroffen

Verdachte met handboeien om gevlucht

Op de parkeerplaats Bosserhof te Echt is de auto door de agenten gecontroleerd. 'Vier van de vijf inzittenden werden aangehouden en een persoon is nog voortvluchtig. De politie zoekt deze persoon en krijgt daarbij ondersteuning van de helikopter en een speurhond', zo meldt de politie.

Twee inzittenden slaan op de vlucht

In eerste instantie vluchtten twee van de vijf inzittenden. 'Eén van de voortvluchtigen ontkwam nadat hij al geboeid was. Deze man is later op de avond aangehouden op het station in Kerkrade. Naar de tweede voortvluchtige wordt nog gezocht', aldus de politie.

Wapens en bivakmutsen

In de auto met de gestolen kentekenplaten trof de politie wapens en een aantal bivakmutsen aan. Het onderzoek wordt voortgezet.