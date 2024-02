Bijna 800 Rode Kruis-vrijwilligers tijdens carnaval

Terwijl carnaval officieel pas morgen van start gaat, zijn op veel plekken de feesten al begonnen. Het Rode Kruis zet bijna 800 hulpverleners in tijdens de festiviteiten, want er zijn steeds meer vrijwilligers nodig op al die evenementen. De toename van het aantal vrijwilligers komt vooral door het grote aantal evenementen in de provincies Limburg en Brabant. Bij zo'n 90 activiteiten wordt het Rode Kruis ingezet.

Je kunt je afvragen waar al die hulpverleners voor nodig zijn. Dat zit zo: in grote steden als Maastricht, Tilburg en Breda wordt het steeds drukker met carnaval. Dat merkt het Rode Kruis ook.De EHBO'ers hebben vaker te maken met mensen die hulp nodig hebben.

De hulpverleners vind je op EHBO-posten verspreid door de stad of op een evenement en ze fietsen en lopen ook rond. Bij de grote carnavalsoptocht in Tilburg zet het Rode Kruis 30 vrijwilligers in. In Eindhoven zijn dit er tussen vrijdag 9 februari en dinsdag 13 februari in totaal 75. Daarnaast vind je de Rode Kruis-vrijwilligers in Maastricht, Breda, Bergen op Zoom en ook boven de rivieren, zoals op de Utrechtse Heuvelrug en in de Achterhoek en Twente.

Tips

Het kan best fris zijn tijdens carnaval, vooral in de avond en nacht, dus trek genoeg laagjes aan. Eet voldoende, zeker als je ook alcohol drinkt. Ten derde: houd elkaar een beetje in de gaten. Er zijn voor je vrienden en ook onbekenden kan heel veel betekenen. Twijfel je aan de situatie? Vraag hulp aan omstanders en bel desnoods 112. En mocht je het even niet meer weten dan zijn de vrijwilligers van het Rode Kruis er voor alle moeilijke, maar ook makkelijke vragen.

EHBO-App

De meeste problemen die voor komen hebben te maken met alcohol. Verder gaat het vaak om glasverwondingen, kneuzingen en schaafwonden. Ben je gestruikeld of weet je niet wat te doen met je vriend die net iets te veel gedronken heeft? In de gratis EHBO-app van het Rode Kruis is snel én makkelijk te vinden wat te doen.