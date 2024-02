Ontvoerde 71-jarige Rotterdammer weer terecht

De ruim twee weken geleden ontvoerde 71-jarige man uit Rotterdam is weer terecht. Dit meldt de politie zaterdag. De man meldde zich zaterdagochtend op de Rhoonse Baan in Rotterdam waar agenten aan het werk waren.

Op de Rhoonse Baan waren agenten bezig met de melding van een voertuig te water. De vermiste man kwam op de agenten aflopen en sprak deze aan. Nadat zijn identiteit was gecontroleerd, bleek het om de 71-jarige man uit Rotterdam te gaan. Hoewel de man geen uiterlijke verwondingen had, is hij voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.

Op donderdagavond 25 januari werd de man ontvoerd toen hij van de moskee naar huis liep. Getuigen zagen dat twee mannen de 71-jarige man een busje in trokken en er snel vandoor gingen. Het vermoeden bestaat dat de ontvoering voortvloeide uit een conflict in het criminele milieu. De politie doet onderzoek.