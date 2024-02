Aanhouding na actie bij Provinciehuis in Utrecht

De afgelopen tijd werd op verschillende plekken in onze eenheid acties gevoerd. In Veenendaal langs de A12, in Meerkerk langs de A27 en bij Breukelen langs de A2 werden blokkades geplaatst of werd brandgesticht door de actievoerders. Ook werd er actiegevoerd bij het Utrechtse Provinciehuis.

Afgelopen vrijdag 2 februari was een grote groep demonstranten aanwezig bij het provinciehuis aan de Archimedeslaan in Utrecht. De bijeenkomst verliep rustig. Toen de demonstranten vertrokken, hebben meerdere van hen een grote hoeveelheid mest op straat voor het toegangshek van het Provinciehuis geloosd. Ook werd er bouwafval gedumpt. De politie is een onderzoek gestart.

Op maandag 12 februari is een 23-jarige man uit Renswoude buiten heterdaad aangehouden op verdenking van het overtreden van de wet milieubeheer. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Geen begrip

Plaatsvervangend politiechef Michel de Roos heeft geen begrip voor deze vorm van actie voeren: “Demonstreren is een groot recht. Daarvoor maken wij ons hard als politie. Het overgrote gedeelte van de bijeenkomst bij het Provinciehuis verliep goed. De acties van een aantal van de aanwezige demonstranten hebben niets te maken met demonstreren. Dit zijn strafbare feiten. De betrokkenen hebben er bewust gekozen om mest op straat te lozen. Dit mag niet zonder consequenties blijven voor de verantwoordelijken en daar treden we daarom ook tegenop. Dit doen we tijdens acties, maar ook – zoals nu het geval - door de opsporing naderhand te intensiveren.”