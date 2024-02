Nederlanders kiezen vaker voor smart home producten om energie te besparen

In de afgelopen jaren zijn steeds meer Nederlanders zich gaan verdiepen in het gemak van smart home apparatuur.

Waar dergelijke slimme apparaten in eerste instantie voornamelijk werden aangeschaft door het hoge gemak en de comfort is energiebesparing tegenwoordig de voornaamste reden om voor smart home te kiezen, blijkt uit de GfK Smart Home Monitor 2023.

Natuurlijk zijn er nog veel meer voordelen te vinden aan smart home, waaronder de veelzijdigheid ervan. Je kunt tegenwoordig van alles ‘slim’ aanschaffen, zoals beveiligingsapparatuur en kerstverlichting zoals Twinkly verlichting. In dit artikel vertellen we je meer over het gemak van een smart home in combinatie met de toenemende populariteit ervan.

Smart home apparaten zijn ideaal voor energiebesparing

Uit het onderzoek van GfK blijkt dat het grootste deel van de ondervraagden in het afgelopen jaar voor smart home apparatuur is gegaan omdat ze op die manier meer energie konden besparen. In de winter van 2022/2023 gingen de energieprijzen zodanig omhoog dat menig Nederlander besloot om stappen te ondernemen om zo minder energie te verbruiken. Hoewel de energietarieven tegenwoordig iets lager liggen, zijn ze nog steeds aan de hoge kant. Wat opvallend is, is dat de focus hierbij voornamelijk op slimme lampen ligt.

35% van de ondervraagden gaf afgelopen jaar aan om slimme verlichting zoals Twinkly verlichting en lampen voor thuis aan te schaffen. Dat is een stijging ten opzichte van 2022, toen dat aantal nog 30% was. Ook bij andere smart home apparaten op het gebied van huishoudelijke apparatuur is er een stijging te zien. Het zijn met name slimme vaatwassers die populairder lijken te worden. In 2023 gaf 23% van de respondenten aan een dergelijke vaatwasser te willen kopen, in tegenstelling tot 2022 toen dat aantal nog 19% was. Met dit soort grote apparaten kun je immers flink wat energie en zo geld besparen iedere maand.

Ook gezondheid en beveiliging zijn drijvende krachten

Naast het feit dat slimme verlichting en slimme huishoudapparaten ervoor zorgen dat je een lagere energierekening hebt aan het einde van de maand zijn er nog twee andere belangrijke drijvende krachten achter de stijging van de verkoop van dit soort apparatuur: gezondheid en beveiliging. Er zijn volgens het onderzoek bijvoorbeeld ook grote stijgingen te zien in apparaten zoals slimme deurbellen, slimme sloten en andere beveiligingssystemen. Daarmee kan men op afstand zien wie er voor de deur staat en is het mogelijk om via een app de deur te openen en/of te vergrendelen op het moment dat dat nodig is.

Daarnaast werden er meer babyfoons en airco’s verkocht. Met name dat laatste is goed te verklaren: afgelopen zomer was het een van de heetste zomers ooit in Nederland. Met behulp van een airco thuis was het nog een beetje uit te houden. Met name de plaknachten zorgden voor een stijgende verkoop van slimme airco’s. Verder is er veel meer verkocht op het gebied van gezondheid. Sinds de coronacrisis willen veel Nederlanders gezonder leven om zo te voorkomen dat ze ziek worden. Binnen deze categorie is er onder andere een stijging te zien in slimme weegschalen, smartwatches en apparaten voor lichttherapie. Met name de laatste categorie werd veel meer verkocht in verhouding met het jaar ervoor: maar liefst 45% meer.

Voordelen van slimme verlichting in je woning en je tuin

Het grootste voordeel van smart home apparatuur zoals slimme verlichting is je wel duidelijk: energiebesparing en zo ook kostenbesparing. Maar: dat zijn zeker niet de enige voordelen. Kijken we bijvoorbeeld naar een van de populaire productgroepen, namelijk slimme verlichting zoals lichtsnoeren, lampen en kerstverlichting, dan zien we dat daar ontzettend veel voordelen aan te vinden zijn. Kies je bijvoorbeeld voor Twinkly verlichting om je tuin sfeervoller te maken in ieder seizoen, dan profiteer je van de volgende voordelen: