Derde verdachte aangehouden in onderzoek overleden persoon in Blerick

1e Kerstdag

Op 1e kerstdag in de vroege ochtend trof de politie in een woningcomplex aan de Alberickstraat een overleden persoon aan. Er werd direct gestart met een grootscheeps onderzoek.

Twee aanhoudingen

Dat leidde ertoe dat in Venray twee personen zijn aangehouden. Deze personen zitten allebei nog vast. 'Vandaag is in Venlo een derde verdachte aangehouden. Het gaat om 47-jarige man uit Venlo', zo meldt de politie vandaag. Vrijdag wordt de verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris. De verdachte zit in volledige beperkingen.