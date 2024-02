Dwangsom van 15.000,- euro voor COA vanwege 32 asielzoekers teveel in Ter Apel

Het is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet gelukt om donderdag het aantal asielzoekers dat in Ter Apel wordt opgevangen en tijdelijk is gehuisvest onder de 2.000 te krijgen.

32 teveel

Donderdag stond de teller op 2.032 en dat zijn er dus 32 teveel. 'Door de hoge instroom van asielzoekers gisteren is het aantal mensen dat in Ter Apel verblijft 2.032. Het is dus, ondanks alle inspanningen, niet gelukt om te voldoen aan de rechterlijke uitspraak om onder de 2.000 personen te komen', zo laat het COA donderdag weten.

Oproep

'Het COA blijft op zoek naar oplossingen om Ter Apel te ontlasten en doet opnieuw een oproep aan gemeenten om locaties beschikbaar te stellen', aldus het COA.

Slag om de arm

Woensdag was het COA nog optimistisch en liet het weten te verwachten wel onder de 2.000 te kunnen komen al hield een nog wel een slag om de arm. Het COA had van de rechter tot en met woensdag 21 februari 2024 de tijd gekregen om het aantal asielzoekers terug te brengen. 'Het is en blijft een moeilijke opgave, want er zijn geen structurele oplossingen voor handen', zei het COA woensdag.

Geen gemakkelijke oplossingen

'Natuurlijk willen we de uitspraak van de rechter naleven. We werken er al maandenlang hard aan om de situatie in Ter Apel te verbeteren. Maar er zijn geen gemakkelijke oplossingen. Deze week komen we door de genomen maatregelen waarschijnlijk onder de 2.000, maar we voorzien op zeer korte termijn nieuwe problemen bij het sluiten van locaties. Bovendien blijft het opvangtekort oplopen. We hebben dringend reguliere locaties nodig', zei Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA woensdag.

Oproep van de staatssecretaris

Staatssecretaris Eric van der Burg riep vorige week de Commissarissen van de Koning van 8 provincies op om voor 1 april opvangplekken te realiseren of bestaande noodopvanglocaties niet te sluiten. Dit passend binnen de provinciale opgave die is vastgesteld naar aanleiding van de Spreidingswet. Daar zijn nog geen reacties op gekomen.

'Groot tekort'

Eind maart loopt het tekort op tot 5.500 plekken. De oorzaak is dat een aantal grote noodopvanglocaties in de komende periode moet sluiten. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen in de asielopvang. Dit komt niet alleen door nieuwe asielaanvragen, maar ook doordat vergunninghouders langer dan voorzien moeten wachten op een woning. Daarnaast is er bij de IND een grote hoeveelheid te behandelen asielaanvragen, waardoor mensen langer wachten op de uitkomst van de asielprocedure.