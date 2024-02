Verzekeraars: Daling voertuigdiefstal zet door

De daling van het aantal voertuigdiefstallen, die in 2023 al is begonnen, zet begin dit jaar door.

Daling van 14 procent in een jaar

'In totaal zijn in de eerste maand van dit jaar 1.463 voertuigen gestolen. Dat betekent een daling van veertien procent ten opzichte van januari in 2023 toen er nog 1.692 voertuigen verdwenen', zo meldt het Verbond van Verzekeraars donderdag.

Motorfietsen

De daling is het grootste bij de motorfietsen (-26 procent). Het aantal gestolen exemplaren daalde in januari van 133 in 2023 tot 98 nu. Bij de personenauto's kwam de totale afname neer op 16 procent (van 589 naar 496) en bij de brom- en snorfietsen was dat 13 procent, van 780 naar 678.

Preventie werkt

Directeur Edwin Karelsen van de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) spreekt van ‘goed nieuws’. “We hebben verzekeraars de afgelopen periode proactief geïnformeerd over de diefstalrisico's van merk, model en type voertuigen, waardoor ze effectief preventie hebben kunnen inzetten. Daarnaast zijn verzekeraars met onze applicatie en het dashboard steeds beter in staat om zeer gedetailleerd risicomodellen te genereren.”

Hoog terugvindpercentage

Uit de statistieken over 2023, die het Landelijk Informatie- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit in januari publiceerde, bleek al dat er vorig jaar minder personenvoertuigen zijn gestolen dan in 2022 (-2 procent). Bovendien is in het afgelopen jaar meer dan de helft daarvan (61 procent) weer teruggevonden.

Gestolen voertuig eerder gevonden

Volgens Karelse is dat het hoogste terugvindpercentage in tien jaar tijd. “Daarnaast neemt het gemiddeld aantal dagen af totdat een voertuig wordt teruggevonden. Het versnelde Aangifteproces Gestolen Voertuigen en onze activiteiten om meer gestolen voertuigen op te sporen, werpen hun vruchten af.”

Toyota versus Volkswagen

Opvallend in de statistieken is dat Toyota in 2023 nog het meest gestolen merk was (met 1.166 stuks), maar tot nu toe staat Volkswagen in 2024 weer aan kop.