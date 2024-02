Aanhouding voor schietincident Friesestraatweg; betrokkenheid schietincident Hoogkerk wordt onderzocht

De politie heeft een 21-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident op de Friesestraatweg op dinsdag 15 augustus 2023. De politie gaat tevens kijken of de aangehouden verdachte ook betrokken is geweest bij een schietincident in juni in de Arteveldestraat in Hoogkerk. In beide onderzoeken zijn tips en informatie, al dan niet anoniem, nog steeds welkom.

Friesestraatweg

Bij de politie kwam op 15 augustus vorig jaar rond 15:15 uur een melding binnen van een schietincident op de Friesestraatweg in Groningen. Het was op dat moment onduidelijk wat er precies aan de hand was. Ter plaatse ontstond een korte achtervolging en daarbij is door de politie een waarschuwingsschot gelost. Vervolgens zijn twee personen aangehouden. Een minderjarige jongen uit Groningen is inmiddels geen verdachte meer in deze zaak. Een 36-jarige man uit Groningen is nog wel verdachte.



Uit onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk een schietincident heeft plaatsgevonden op de Friesestraatweg. We gaan er vanuit dat hierbij meerdere personen betrokken waren. Dat onderzoek heeft nu ook geleid tot de aanhouding van de 21-jarige man uit Groningen. Hij is door een arrestatieteam van de politie aangehouden in de omgeving van de Radiumstraat in Groningen. Hij zit vast en hij zal worden gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij het schietincident in de Friesestraatweg.

Hoogkerk

De politie beschikt nu ook over informatie die aanleiding geeft om onderzoek te doen naar mogelijke betrokkenheid van deze verdachte bij een schietincident in de Arteveldestraat op 20 juni vorig jaar. Daarbij werd meerdere keren geschoten, maar niemand raakte gewond. Drie personen zouden zijn weggereden op een scooter en een fiets. Ook in dit onderzoek zijn al meerdere aanhoudingen verricht.