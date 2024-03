Emoties lopen hoog op tijdens informatieavond FNV

De emoties liepen gisteren hoog op tijdens een informatieavond van de FNV over misstanden in Vlissingen. De gemeente is een artikel 12-gemeente en staat onder financiële curatele. Er wordt onder meer bezuinigd op de zorg en de minimavoorzieningen zijn bijzonder karig. Volgens de FNV is dat een politieke keuze. De vakbond ging in gesprek met leden van de gemeenteraad om naar een oplossing te zoeken.

Veel partijen waren aanwezig en de avond werd druk bezocht. Wethouder Albert Vader gaf eerder in een uitzending van Kassa aan dat er geen verschil in beleid zou zijn in Vlissingen ten opzichte van andere gemeentes als het gaat om de WMO en de jeugdwet. Maar vele schrijnende verhalen van inwoners maakten gisteravond klip en klaar duidelijk dat dat wel degelijk zo is.

Goed mis in Vlissingen

‘Eén incident is domme pech. Maar zoveel incidenten samen vormen toch echt een patroon. Het is gewoon goed mis hier in Vlissingen’, is dan ook de duidelijke conclusie van Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden. ‘Daarnaast ben je hier in Vlissingen gewoon slechter af als minima dan in de buurgemeenten en dat is voor mensen die door het ijs zakken onbegrijpelijk.’

Niet genoeg koek

De raadsleden die gisteravond de moeite hadden genomen om naar de verhalen van de inwoners te luisteren gaven voor het grootste deel aan dat zij schrokken, maar dat voorstellen om het te veranderen vaak werden weggestemd in het verleden. CDA-raadslid Marin de Zwarte gaf aan dat de koek in Vlissingen kleiner is dan bij andere gemeenten en dat die door meerdere mensen verdeeld moet worden en dat er dus simpelweg niet meer geld is.

Koek anders verdelen

Volgens Van der Pligt moet de koek gewoon anders verdeeld worden: ’De gemeente heeft een zorgplicht en kan het geld voor verbouwingen van een raadszaal bijvoorbeeld ook besteden aan de kwetsbare inwoners.’

Raadsenquête

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV maakte zich zichtbaar boos. ‘Jullie zijn de volksvertegenwoordigers’, gaf ze de gemeenteraadsleden mee. ‘Dit is niet het resultaat van ‘weinig geld’ maar van politieke keuzes. Bij jullie moeten de alarmbellen af gaan. Jullie kunnen bijvoorbeeld een raadsenquête uitzetten. De onderste steen moet boven komen.’

Actie

De FNV hoopt dat de gemeenteraadsleden actie gaan ondernemen naar aanleiding van de avond. De vakbond wil aanwezig zijn bij de gemeenteraadsvergadering. Op 14 maart ‘Dan laten we weer van ons horen’, zegt Maureen van der Pligt. ‘Als wij ergens onze tanden inzetten, dan laten wij niet meer los.’

Kassa

Het tv-programma Kassa was ook aanwezig op de avond. Het programma besteedde op 17 februari al aandacht aan het verhaal van Jennifer uit Vlissingen. Zij wilde ondersteuning thuis van de gemeente, maar kreeg een voorstel om haar kind uit huis te laten plaatsen. Het is één van de schrijnende voorbeelden in Vlissingen. Op 9 maart zal Kassa opnieuw aandacht besteden aan de misstanden.