CNV stelt ultimatum aan vervoerder Arriva

'De chauffeurs zijn helemaal klaar de slechte werkomstandigheden en de hoge werkdruk', zegt onderhandelaar Peter de Ridder van CNV Vakmensen. 'We proberen al maanden vergeefs tot een oplossing met Arriva te komen. Als dit dinsdag niet is opgelost, komen er geheid acties en staan de bussen straks stil.'

Het ultimatum van de vakbonden (ook FNV heeft een ultimatum gesteld) loopt af op dinsdag 5 maart om 17.00 uur. De bonden bereiden zich, in overleg met de leden, intussen al voor op acties, voor het geval Arriva niet bereid is om de kwestie op te lossen.

Arriva maakt roosters nog krapper

De overname van het busvervoer in Twente - van Keolis naar Arriva - is bijzonder slecht verlopen, stelt De Ridder. 'Een jaar geleden hebben buschauffeurs in het hele land maandenlang actie gevoerd voor een nieuwe cao, met meer aandacht voor rustpauzes. Het is een van de hete hangijzers in het OV: chauffeurs hebben recht op een normale pauze, zonder gejaag en gejakker. En wat doet Arriva bij de overname in december? De roosters nóg krapper maken! Chauffeurs moeten zich nu nog meer haasten en hebben vaak moeite om hun aansluiting te halen, als dat al lukt. De elektrische bussen zorgen bovendien voor extra werk rond aankoppelen en laden. Dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van hun pauze. Het geeft allemaal veel stress, we zien daardoor ook chauffeurs ziek uitvallen.'

Bonden zijn al maanden vergeefs in gesprek met Arriva

De bonden zijn al maanden vergeefs met Arriva in gesprek, zegt De Ridder: 'De koninklijke weg rond een concessie-wisseling is dat werkgever en ondernemingsraad samen goede afspraken maken over invulling van de roosters. En dat ze daarbij rekening houden met de cao-afspraken over rij- en rusttijden. We roepen Arriva nu dringend op om er alsnog met de ondernemingsraad goed uit te komen. Binnenkort is er nog een overleg tussen Arriva en de regionale medezeggenschap van Arriva. We hopen dat ze er dan uit komen. Lukt dat niet, dan komen er onvermijdelijk acties. Want de spanning onder chauffeurs is inmiddels erg hoog opgelopen.'

Ultimatum tot dinsdag 17.00 uur

In het ultimatum eist het CNV onder meer dat Arriva zich houdt aan de eerdere afspraken met Keolis over de op- en afstaptijden, de overstaptijden en de pauzes. De Ridder: 'Alle verslechteringen die voor nóg meer werkdruk zorgen, moeten van tafel.'

Het ultimatum aan Arriva loopt af op dinsdag 5 maart om 17.00 uur.