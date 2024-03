6 populaire manieren om te betalen bij online casino's

Nederlandse gokkers kunnen sinds 2021 legaal bij online casino’s in ons land spelen, en dit heeft uiteraard gezorgd voor een toegenomen interesse in online gokken.

1. iDEAL

iDEAL is veruit de populairste online betaalmethode in Nederland, en de meeste landgenoten gebruiken dit op regelmatige basis. Transacties met iDEAL zijn doorgaans snel, erg eenvoudig, en verlopen via je eigen bankomgeving, wat erg veilig en vertrouwd is. Let op dat je iDEAL alleen kan gebruiken bij online casino’s met een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit.

● Veiligheid: Zeer hoog, via de beveiligde omgeving van je bank.

● Kosten: Geen of lage transactiekosten.

● Gebruiksgemak: Zeer eenvoudig, geen account nodig.

● Snelheid: Geld is meestal meteen beschikbaar op je casino-account.

● Anonimiteit: Laag tot onbestaand, je bankgegevens zijn zichtbaar voor het casino.

2. Cryptocurrency

Betalingen met cryptocurrency zijn een relatief nieuwe manier om geld te storten bij een online casino. Het leent zich in feite uitstekend tot gebruik bij online gokken, en wordt hierdoor steeds populairder. Cryptocurrency is een vorm van digitaal geld, en transacties hiermee zijn veilig, snel, goedkoop en vooral erg anoniem. Als je liever geen sporen nalaat over je activiteiten bij een online casino, dan is crypto geschikt voor jou.

Er zijn zelfs specifieke cryptocasino’s op de markt, die zich volledig richten op betalingen met cryptogeld. Je kunt er vaak ook casinogames spelen waar je inzet met crypto, zodat je zelfs niet moet omzetten naar euro. Het ene cryptocasino kan zich vooral richten op slots, terwijl het andere dan weer de nadruk legt op tafelspellen zoals poker, roulette, baccarat of blackjack. Volgens Joren Verdoes van Bitcoin Magazine is vooral Bitcoin Blackjack erg populair bij cryptocasino’s!

● Veiligheid: Hoog, gedecentraliseerde transacties.

● Kosten: Transactiekosten zijn mogelijk, maar vaak heel laag.

● Gebruiksgemak: Gemiddeld, je hebt een cryptowallet nodig.

● Snelheid: Snel, transacties worden verwerkt binnen enkele minuten.

● Anonimiteit: Hoog, er wordt geen persoonlijke informatie gedeeld.

3. Bankoverschrijvingen

Geld storten bij een online casino via een bankoverschrijving is een traditionele manier. Het voordeel ervan is dat dit zeer eenvoudig is, maar het kan wel een paar dagen duren voordat het geld op je account staat. Vooral opnames zijn akelig traag. Dit kan zeer vervelend zijn als je dringend je geld nodig hebt.

● Veiligheid: Gemiddeld tot hoog, afhankelijk van de beveiliging van je bank.

● Kosten: Vrijwel altijd transactiekosten.

● Gebruiksgemak: Eenvoudig, je hebt wel je bankgegevens nodig.

● Snelheid: Langzaam, kan meerdere werkdagen duren.

● Anonimiteit: Laag, je bankgegevens zijn zichtbaar voor het casino.

4. Creditcards

Vrijwel elk online casino zal creditcards aanvaarden als betaalmiddel, zowel Nederlandse casino’s als hun buitenlandse tegenhangers. VISA en Mastercard zijn de meest gebruikte creditcards, maar ook andere opties zoals American Express worden vaak aanvaard. Het grootste voordeel van creditcards is hun wereldwijd gebruik gekoppeld aan snelle en eenvoudige transacties. Je zult wel bijna altijd kosten moeten betalen per transactie.

● Veiligheid: Hoog, met geavanceerde beveiligingstechnologie.

● Kosten: Bijna altijd transactiekosten, variërend per casino.

● Gebruiksgemak: Eenvoudig, maar je hebt je creditcardgegevens nodig.

● Snelheid: Geld is direct beschikbaar op je casino-account.

● Anonimiteit: Laag, creditcardgegevens zijn zichtbaar voor het casino.

5. e-Wallets

Digitale portemonnees zoals PayPal of Neteller worden steeds meer gebruikt, ook bij online casino’s. Je maakt een account aan bij een van deze e-wallets, en koppelt die aan je bankrekening. Als je dan geld wil storten bij een online casino, moet je je bankgegevens niet opnieuw ingeven, alleen inloggen bij de e-wallet. Dit heeft stevige veiligheidsvoordelen, want zelfs als je casino-account gehackt wordt, kan niemand aan je bankgegevens.

● Veiligheid: Hoog, er zijn geavanceerde beveiligingstechnologieën (zoals tweefactorauthenticatie) en je bankgegevens zijn niet zichtbaar voor het casino.

● Kosten: Transactiekosten zijn mogelijk, variërend per casino.

● Gebruiksgemak: Eenvoudig, maar je hebt wel een specifieke account nodig.

● Snelheid: Geld is direct beschikbaar op je casino-account.

● Anonimiteit: Gemiddeld, je e-wallet-account kan geverifieerd worden.

6. Prepaid cards

Om af te sluiten vertellen we je nog over prepaid cards, zoals paysafecard, een betaalmethode die niet veel gebruikt wordt in het dagelijkse leven, maar die wel sterke voordelen heeft bij online casino’s.

Een prepaid-card is een fysieke of digitale kaart die je in bepaalde fysieke winkels of op een website kan kopen. Op die kaart staan cijfers, bijvoorbeeld 16 digits. Je kan dan bij een online casino die digits indienen om het geld naar je account over te zetten.

Dit biedt het voordeel van anonimiteit, want je moet helemaal geen bankgegevens delen. Ook is dit een groot pluspunt voor spelers die problemen hebben met excessief gokken, want met een prepaid card kan je nooit meer geld storten dan op die kaart staat.

● Veiligheid: Hoog, geen verband met je bankrekening of identiteit.

● Kosten: Bijna nooit transactiekosten.

● Gebruiksgemak: Eenvoudig, geen account nodig.

● Snelheid: Geld is direct beschikbaar.

● Anonimiteit: Hoog, geen bankgegevens of creditcardnummer nodig.