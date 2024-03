Getuigen gezocht van diefstal met geweld in woning aan de Voermanstraat

De politie is op zoek naar getuigen van een diefstal met geweld in een woning aan de Voermanstraat in Groningen op 1 maart 2024 rond 21:45 uur. Na een verkoop-koop afspraak zou gedreigd zijn met een mes. De verdachte ging er vandoor met een buit. Er is niemand gewond geraakt.

Rond 21:45 uur ontving de politie een melding van een diefstal met geweld in een woning aan de Voermanstraat in Groningen. Direct na de melding zijn we ter plaatse gegaan en troffen we een slachtoffer aan. Dit gaat om een 49-jarige man uit Groningen. Hij raakte niet gewond. Na een verkoop-koop afspraak zou hij zijn bedreigd met een mes door één verdachte. Deze verdachte is er vervolgens met een buit vandoor gegaan. Dit gaat vermoedelijk om een man van ongeveer 18 jaar oud met een lichte huidskleur. Hij was mogelijk ongeveer 1.90m lang.

Onderzoek

Politieonderzoek is gelijk opgestart. Er is nog niemand aangehouden. We zijn op dit moment op zoek naar één verdachte. We doen buurtonderzoek en kijken naar camerabeelden uit de omgeving van het incident.