Man duwt ander man op station Vlissingen op het spoor

Op spoor geduwd

'Een 21-jarige man uit Delft duwde daar even voor 21.15 uur een 36-jarige man uit Vlissingen op het spoor. De man uit Vlissingen raakte daardoor gewond. We zijn op zoek naar mensen die het incident hebben zien gebeuren of hebben gezien wat er aan vooraf is gegaan', zo laat de politie zondag weten.

Onbekende man

Politieagenten reageerden zaterdagavond 2 maart rond 21.15 uur op een melding van spoorwegpersoneel. 'Een 36-jarige man uit Vlissingen zou op een perron om nog onbekende reden door een man die hij niet kende op het spoor zijn geduwd. Op het station trof de politie een gewonde man aan. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht', aldus de politie.

Man (21) aangehouden

Kort daarna konden de politieagenten dankzij oplettend spoorwegpersoneel in een stilstaande trein een verdachte, een 21-jarige man uit Delft, aanhouden. De politie zet het onderzoek naar wat er precies is gebeurd voort. De verdachte zit vast en wordt vandaag verhoord