Verdachten internetfraude dupeerden vermoedelijk een groot aantal klanten

Na een omvangrijk politieonderzoek heeft een groot aantal gedupeerden online aangifte gedaan. Dat gebeurde mede nadat de politie zelf contact zocht met benadeelden. De meeste slachtoffers waren namelijk opgelicht voor een bedrag van 29,95 en hadden in eerste instantie geen aangifte gedaan. Een paar andere slachtoffers deden dat wel en brachten daarmee het spreekwoordelijke balletje aan het rollen. Uit het politieonderzoek naar de oplichting / fraude bleek namelijk dat er veel meer slachtoffers waren dan aan het begin van het onderzoek duidelijk was. Ook blijkt dat de verdachten met hun praktijken erg veel geld hebben verdiend. De slachtoffers zijn afkomstig uit het hele land. In alle gevallen kochten ze spullen via verschillende webshops, maar kregen die spullen nooit geleverd. Zo dachten de slachtoffers in 2022 en 2023 onder andere een schommelstoel, krultang, make-up tas of powerbank te hebben gekocht.

Onderzoek

Tijdens het politieonderzoek deden agenten in december 2023 een instap en huiszoeking in een woning in Middelburg. Afgelopen maandag volgde na verder onderzoek de aanhouding van de twee verdachten, inwoners van Middelburg van 22 en 24 jaar oud. Het tweetal zit vast, het politieonderzoek naar hun betrokkenheid is nog in volle gang.