CBS: Bijna helft elektriciteit komt uit hernieuwbare bronnen

Niet eerder zoveel elektriciteit uitgevoerd

'In de periode mei tot en met juli was meer dan de helft van de elektriciteit hernieuwbaar, in juli zelfs 57 procent. De productie uit hernieuwbare bronnen steeg in 2023 met 21 procent, vergeleken met een jaar eerder. De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen daalde. Niet eerder werd er zoveel elektriciteit uitgevoerd', zo meldt het CBS donderdag op basis van voorlopige cijfers.

Totaal 120 miljard kWh

In 2023 werd in totaal 120 miljard kWh elektriciteit geproduceerd, 1 procent meer dan een jaar eerder. 'Uit fossiele bronnen was dat 58 miljard kWh, een daling van 12 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Uit kolen en aardgas werd minder elektriciteit geproduceerd, respectievelijk 38 en 4 procent minder. Dit werd mede veroorzaakt doordat er goedkopere wind- en zonne-energie beschikbaar was', aldus het CBS.

Productie elektriciteit uit windenergie met ruim een derde toegenomen

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen steeg in 2023 naar 57 miljard kWh. De elektriciteitsproductie uit windenergie nam vergeleken met het jaar daarvoor met 35 procent toe naar 29 miljard kWh. Deze groei komt mede door een toename van het opgestelde vermogen van windmolens, zowel op land als op zee. De totale capaciteit van windmolens kwam in 2023 uit op 11 GW.

Elektriciteitsproductie uit zon met bijna een kwart gestegen

In 2023 werd er 21 miljard kWh aan elektriciteit uit zonne-energie opgewekt. Een toename van 24 procent vergeleken met een jaar eerder. Belangrijke oorzaak was de toename van het geplaatste vermogen aan zonnepanelen(+ 4,3 GW).

Biomassa

Uit biomassa werd 7,0 miljard kWh energie opgewerkt, 1,7 miljard minder dan het jaar ervoor. Dit komt onder andere doordat er minder biomassa is gestookt in kolencentrales.