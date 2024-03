Celstraf voor chemicaliën in lijkwagen en drugslab bij uitvaartcentrum

De politie haalde de lijkwagen van de verdachte in mei 2023 ter hoogte van Beugen van de weg. In de laadruimte stonden dozen gevuld met 675 kilo chemicaliën voor de productie van (met)amfetamine. In een pand in Rotterdam dat de verdachte huurde, trof de politie een half afgebrand drugslab aan met vaten, kookstellen en kookpannen. Uit onder meer camerabeelden en uit chatgesprekken blijkt dat de verdachte zich sinds eind april 2023 bezighield met de productie van harddrugs. De zaak tegen een medeverdachte, die ook als bijrijder in de lijkwagen zat, komt later voor de rechter.

Respectloos

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte al eerder is veroordeeld voor een soortgelijk drugsdelict. Ook toen gebruikte hij zijn uitvaartonderneming als dekmantel. Een bedrijf in die sector moet juist uiterst respectvol en zorgvuldig omgaan met overledenen en hun nabestaanden. De verdachte deed dit niet. Hij toonde geen enkele eerbied voor overledenen en ging respectloos om met de gevoelens van nabestaanden. Zo zat het drugslab in hetzelfde pand als waar hij nabestaanden ontving om afscheid te nemen van hun dierbaren.

Naast een celstraf eiste de officier van justitie dat de verdachte 11 jaar lang niet in de uitvaartsector zou mogen werken. Een zeer begrijpelijk verzoek, maar de rechtbank kan zo'n beroepsverbod niet opleggen omdat de Opiumwet daarvoor geen mogelijkheid biedt.