Man tegen zijn wil meegenomen in een auto

Een 20-jarige man stapte vrijdagavond uit de bus aan de Brinkenweg in Emmen toen twee personen hem tegen zijn wil in meenamen in een auto. Het slachtoffer werd hierbij mishandeld. De politie is opzoek naar getuigen van het incident.

Omstreeks 19:38 uur stapt een 20-jarige man uit de bus bij bushalte Balingerbrink 2 aan de Brinkenweg in Emmen. Twee personen met een bivakmuts benaderen de man en nemen hem mee naar een donkerkleurige Volkswagen Polo of Golf. Vervolgens wordt het slachtoffer tegen zijn zin in met de auto meegenomen. Hierbij wordt het slachtoffer meermaals geslagen. Enige tijd later zetten de verdachten het slachtoffer weer uit de auto. De politie doet onderzoek naar het incident en zoekt getuigen.

Signalement

De politie is opzoek naar 2 mannen van rond de 1.80 meter lang. De verdachten droegen beiden zwarte kleding en een bivakmuts. De mannen hebben het slachtoffer in een donkerkleurige auto meegenomen. Waarschijnlijk een Volkswagen Polo of een Volkswagen Golf.