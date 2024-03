Demonstratie tijdens opening Nationaal Holocaustmuseum

Een groot aantal pro-Palestina demonstranten hebben zich zondag in de binnenstad van Amsterdam verzameld om te demonstreren tegen de komt van de Israëlische president Herzog.

Herzog is aanwezig om samen met Koning Willem-Alexander het Nationaal Holocaustmuseum te openen. De politie is grote aantallen ter plaatse om de demonstratie en de opening van het museum in goed banen te leiden.