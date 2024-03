Drie arrestaties in onderzoek naar aanslag op woning in Tholen

anmorgen zijn drie verdachten aangehouden in het onderzoek naar de aanslag op een woning aan het Slachtveld in Tholen op woensdagnacht 27 september 2023. Die nacht raakte een woonhuis met daarin een gezin met twee jonge kinderen zwaar beschadigd door een hevige explosie. Er raakte niemand gewond maar de schrik was enorm en de schade groot. Door intensief rechercheonderzoek kwam de politie op het spoor van de vanmorgen aangehouden verdachten. Het gaat om een 27-jarige man uit Stavenisse en twee vrouwen uit Tholen (43 en 45 jaar). Ook zijn vijf woningen doorzocht.

Een gezin met twee jonge kinderen schrok woensdag 27 september 2023 omstreeks 02.20 uur wakker door een zware explosie. Onder meer het rolluik en diverse ramen van de gezinswoning liepen schade op, ook raakte de gevel ontzet. De politie startte een uitgebreid onderzoek.

Opsporing Verzocht

Het programma Opsporing Verzocht toonde in de uitzending van dinsdag 10 oktober 2023 beelden van een personenauto van het merk Renault Clio die kort na de explosie vanaf het Slachtveld via het Bastion over de Ten Ankerweg in Tholen wegreed. Uit het onderzoek bleek namelijk dat hierin mogelijk de dader (s) zat(en) die kort daarvoor verantwoordelijk waren voor de explosie. Ook werd de kijkers gevraagd of zij informatie hadden over het mogelijke motief.

Op dinsdag 19 december 2023 besteedde het opsporingsprogramma opnieuw aandacht aan deze zaak. De kijkers zagen beelden van de dader die het explosief plaatste. Ook riep het programma de twee mensen op zich bij de politie te melden die vijf uur eerder, dus op dinsdag 26 september 2023 rond 21.00 uur langs de later getroffen woning liepen. Helaas hebben deze mensen tot nu toe nog geen contact gezocht met de politie.

Aanhoudingen

Vanmorgen, dinsdag 12 maart 2024, zijn in opdracht van de officier van justitie drie verdachten aangehouden. De 27-jarige man uit Stavenisse wordt ervan verdacht het explosief te hebben aangestoken. De politie verdenkt de twee vrouwen uit Tholen (43 en 45 jaar) van het besturen van de vluchtauto’s, waaronder de in de uitzending van Opsporing Verzocht getoonde Renault Clio. De politie sluit niet uit dat in dit onderzoek nog meer aanhoudingen volgen.