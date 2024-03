Opnieuw aanhouding in ronselzaak

De politie heeft opnieuw een aanhouding verricht in een onderzoek naar ronselpraktijken in de Vlissingen haven. De 32 jarige Poolse verdachte werd in het Twentse Enter aangehouden door politieagenten van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Na zijn aanhouding is de verdachte overgebracht naar het politiecellencomplex in Middelburg.