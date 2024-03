NVWA neemt panterwelpjes, caracals, gieren en flamingo’s in beslag bij particulier

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 2 zwarte panterwelpjes, 2 caracals, 2 witruggieren en 3 flamingo’s in beslag genomen bij een particulier in de provincie Gelderland. De man hield deze dieren in en rond zijn woning. Het is in Nederland verboden om panters en caracals (een katachtige) te houden. Van de gieren en de flamingo’s kon de verdachte de legale herkomst niet aantonen. Alle dieren zijn meegenomen en ondergebracht bij deskundige opvangadressen. De NVWA stelt een onderzoek in naar de herkomst van de panters.