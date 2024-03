Motorrijder omgekomen bij heftig verkeersongeval Rijsbergen

Een 29-jarige man uit Breda is in de nacht van zaterdag op zondag in een ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een verkeersongeval op de Bredaseweg zaterdagmiddag 16 maart jl.

Botsing

Hij kwam met zijn motorfiets in aanrijding met een auto bestuurd door een 33-jarige man uit Rijsbergen. Ook de automobilist raakte zwaargewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval.

Parallelweg

De 29-jarige motorrijder reed over de Bredaseweg in de richting van Breda. De 33-jarige automobilist reed kennelijk vanaf de parallelweg de hoofdrijbaan op. De motorrijder botste vervolgens in de linkerflank van de personenauto. Beide betrokkenen raakten zwaargewond.

Hulpverlening

Twee traumaheli’s en twee ambulances kwamen ter plaatse. De motorrijder werd op straat nog gereanimeerd. Hij werd onder begeleiding van de trauma arts met een ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht, alwaar hij vannacht is overleden. De automobilist werd met een ambulance met daarin eveneens een trauma arts naar een ziekenhuis in Tilburg vervoerd.