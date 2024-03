19 aanhoudingen vanwege fraude met coronasubsidie

De FIOD heeft van 11 tot en met 20 maart in verschillende plaatsen in Nederland 19 mensen aanhoudingen in verband met fraude met coronasubsidie. Ze worden verdacht van het indienen van valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Vermoedelijk is meer dan 1,25 miljoen euro subsidie ten onrechte uitgekeerd. In het onderzoek worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.