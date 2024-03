Rookontwikkeling bij schuurbrand

Vught De brandweer werd vrijdagmorgen rond 8.00 uur gealarmeerd voor een schuurbrand aan de Hoevensestraat in Vught.

De brand ging gepaard met de nodige rookontwikkeling. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De brandweer zette twee blusvoertuigen en een waterwagen in, een derde blusvoertuig bleek niet nodig. De weg was ter hoogte van het brandadres gestremd voor gemotoriseerd verkeer.