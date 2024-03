Aanrijding in Musselkanaal

Musselkanaal Even na achten vrijdagmorgen ging het mis op de kruising Sluisstraat/ Exloerweg in Musselkanaal.

Hier kwamen twee auto`s met elkaar in botsing op een kruising waar het al vaker misging. Hulpdiensten werden opgeroepen waar onder de brandweer van Stadskanaal. Eén bestuurder is voor onderzoek in de ambulance en is later overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer van Stadskanaal heeft beide voertuigen veilig gesteld door de accuklemmen los te koppelen om kortsluiting te voorkomen. Hoe het ongeval kon gebeuren zal onderzoek moeten uitwijzen.