Recherche doet onderzoek na vondst overleden man in water bij Amstel hotel

Vrijdagochtend is de recherche een onderzoek gestart na de vondst van een overleden man in het water van de Amstel nabij het Amstel hotel in Amsterdam.

Melding lichaam in water

Op vrijdagochtend 22 maart krijgt de meldkamer van politie rond 09.45 uur een telefoontje dat er mogelijk een persoon in het water zou liggen in het water van de Amstel, ter hoogte van de brug bij de Sarphatistraat.

Overleden man

Korte tijd later constateren politieagenten dat het inderdaad om het stoffelijk overschot van een persoon gaat. Het blijkt om een man te gaan waarvan de identiteit op dit moment niet bekend is. Het is op dit moment niet duidelijk hoe de man is komen te overlijden.

Forensisch onderzoek

Om die reden is de recherche een onderzoek gestart met als doel om te achterhalen wie deze man is en hoe hij is overleden. De recherche spreekt graag met mensen die mogelijk meer weten over de vondst van de overleden man. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844.