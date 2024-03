Grote actie in Groningen zet zeven drugsdealers buiten spel

De politie heeft donderdagavond in de stad Groningen een grote actie gehouden, gericht op online dealers van verdovende middelen. Bij de actie zijn zeven personen aangehouden en vijf woningen doorzocht. De drugsactie was bedoeld om deze criminele activiteiten te verstoren en om informatie te verzamelen. Vervolgacties worden dan ook niet uitgesloten.

De politie ziet in Groningen meerdere signalen die wijzen op drugshandel, waarbij vaak sprake is van (online) drugsbezorgdiensten, zoals Telegram of SnapChat. Politie en OM hebben daarom besloten tot een actie om op één avond meerdere drugskoeriers te kunnen aanhouden. De politie kwam de koeriers op het spoor via online onderzoek en meldingen.

Dit leidde tot de aanhouding van een 15-jarige jongen en zes mannen van 31, 30, 24, 24, 23 en 19 jaar oud, allen uit Groningen. Zij worden verdacht van de handel in harddrugs en/of voorbereidingshandelingen tot het plegen van een misdrijf uit de Opiumwet. De aanhoudingen door de ondersteuningsgroep vonden op verschillende locaties in de stad Groningen plaats.

Drugs, contanten en telefoons in beslag genomen

Bij de verschillende aanhoudingen zijn grote hoeveelheden harddrugs bij de personen aangetroffen. Naast de aanhoudingen zijn er ook vijf doorzoekingen in woningen geweest waarbij in twee woningen grote hoeveelheden verschillende soorten harddrugs, vele soorten designerdrugs en contant geld zijn aangetroffen. Het gaat om meer dan een halve kilo cocaïne, meer dan duizend XTC-pillen, tientallen gripzakjes met harddrugs als speed, XTC en cocaïne. De politie heeft ook beslag gelegd op een auto, fietsen en scooters.

Daarnaast zijn er ook meerdere telefoons in beslag genomen, die ons mogelijk meer informatie kunnen geven. Naar deze telefoons wordt dan ook verder onderzoek gedaan.