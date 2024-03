Tips na Opsporing Verzocht leiden tot aanhouding zedenincident Deventer

De politie heeft in de nacht van 27 maart een verdachte aangehouden voor een zedenincident aan de Toutenburg in Deventer. Dinsdag 26 maart toonde het onderzoeksteam beelden van de verdachte in het programma Opsporing Verzocht. Er kwam concrete informatie binnen die leidde tot de aanhouding van een 31-jarige man uit Deventer.