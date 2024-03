Verdachte aangehouden na mogelijk schietincident De Boech

De politie onderzoekt een mogelijk schietincident op dinsdagmiddag 26 maart aan de Boech in Menaam. Bij dit incident raakte een 26-jarige man uit Menaam gewond. Later op de avond is één persoon aangehouden. Het onderzoek loopt.

Melding schietincident

Omstreeks 17:30 uur ontving de politie de melding van een mogelijk schietincident. Eenmaal ter plaatse bleek dat het ging om een incident dat eerder had plaatsgevonden aan De Boech in Menaam. Het slachtoffer, een 26-jarige man uit Menaam, is daarbij gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gegaan. Hoe het letsel is ontstaan zal moeten blijken uit het onderzoek.

Politieonderzoek

Politieonderzoek dat gelijk is gestart leidde tot de aanhouding van een 25-jarige man uit Gytsjerk. Hij is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij dit incident. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Ter plaatse aan De Boech is sporenonderzoek gedaan. Daarnaast hebben we buurtonderzoek gedaan. De politie heeft een wapen in beslag genomen.