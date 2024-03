OM gaat niet in hoger beroep tegen vrijspraak voor doodslag strafzaak Mallorca

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in cassatie in de zaak 14Eiland. De strafzaak gaat over zinloos en excessief uitgaansgeweld in Mallorca in juli 2021, waarbij de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen om het leven kwam.

Vrijspraak

Bij de uitspraak in hoger beroep op 14 maart 2024 bleek dat het gerechtshof in Leeuwarden het bewijs over de doodslag op Carlo anders heeft gewaardeerd dan het OM. Dat leidde tot vrijspraak voor de doodslag. Het OM heeft de arresten van het hof in Leeuwarden uitvoerig bestudeerd en concludeert dat er geen mogelijkheden zijn voor cassatie.

Hoge Raad

Bij een cassatieprocedure kijkt de Hoge Raad of het gerechtshof het recht en de wet juist heeft toegepast en voldoende heeft gemotiveerd waarom tot een bepaalde beslissing is gekomen. De Hoge Raad kijkt niet naar de inhoud of bewijzen van een strafzaak. In de arresten van het hof ziet het OM geen aanknopingspunten om in cassatie te gaan. Het OM heeft de nabestaanden en slachtoffers hiervan op de hoogte gesteld.