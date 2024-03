KLM Group trekt klacht over tarieven Schiphol in

De KLM Group trekt haar klacht over de tarieven die luchtvaartmaatschappijen per 1 april 2024 aan Schiphol moeten betalen in. 'De tarieven treden daarom definitief per 1 april 2024 in werking, zo meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag.