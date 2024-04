FNV zorgt voor 8,5% en € 50 per maand loonsverhoging voor 140.000 medewerkers Rijksoverheid

Werknemers in de Rijkssector krijgen in juli 8,5% loonsverhoging en structureel € 50 per maand bovenop hun salaris. Daardoor gaan vooral werknemers in de lagere loonschalen er flink op vooruit. Daarnaast krijgen alle Rijksambtenaren in mei eenmalig € 1.200 uitgekeerd als inflatiecorrectie, in november een eenmalige uitkering van € 800, gevolgd door nog eens € 350 in juli 2025.