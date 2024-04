Acda en De Munnik, Seasick Steve en Orgel Joke op Zwarte Cross 2024

Andere krenten uit de Achterhoekse stoetepap: de heavig harde rockband DOOL met frontmens Raven van Dorst, het muziekproject De Niemanders dat de verhalen van asielzoekers in schurende songvorm giet, house-mastodont Joost van Bellen en de Haagse rockbelofte Wodan Boys. Op de Theaterweide vertellen twee schrijvers van De Speld het tragikomische levensverhaal van FC Knudde-striptekenaar Toon van Driel en komt Brigitte Kaandorp met een stel steengoeie achtergrondzangers nedercountry op z’n Kaandorps zingen.

Dit zijn de artiesten die de Zwarte Cross deze ronde aankondigt, alle vijfenveertig op een rij: Acda en De Munnik, Seasick Steve (US), Kris Kross Amsterdam, Orgel Joke, BZB, A-Fever, Brigitte Kaandorp, My Generation, Israel Nash (US), JesperJesper, Mell VF, Wodan Boys, R.A.T., DOOL, Olly James, The Partysquad (Classic set), Kiki Schippers, Joost van Bellen (Rave set), Thijs Kemperink, The Poser Party, Ray Montreal, King Lover & Musical Bullet, Marcus Gad & Tribe (NC), Jamaram (DE), Kumbia Boruka (FR, MX, CL, AR), De Niemanders, Housepainters, Ashafar, Bnnyhunna, Rockefellababe, 222creatives, Ares, Angie Mill, Effe Serieus, March, Bloodsucker, Lone Wolf, Florida Men, The Real Danger, Frans Miggelbrink, De Oversteekpolitie, DJ Draaicula, FC Knudde met Toon van Driel, Pollif Projects en Hot Stuff.

De Zwarte Cross vindt in 2024 plaats van 18 tot en met 21 juli in Lichtenvoorde. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de donderdag, die dit jaar voor het eerst als volwaardige festivaldag is ingericht; de rest van het festival is uitverkocht. Op 11 april volgt weer een lading nieuwe namen, en op 2 mei wordt het programma compleet gemaakt.