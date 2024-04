Defensie opent Kennis Centrum Schieten voor hervorming schietbeleid

Meer veiligheid bij schietactiviteiten en nog beter getrainde schutters. Dat zijn de belangrijkste doelen van het nieuwe Joint Kennis Centrum Schieten (JKC) Klein Kaliber Wapens in Amersfoort.

Geopend

Het centrum moet het schietbeleid van Defensie eenduidiger maken en schietopleidingen verbeteren. Vandaag werd het JKC officieel geopend door staatssecretaris Christophe van der Maat.

Voorschriften

De medewerkers van het nieuwe kenniscentrum gaan de voorschriften opstellen voor het gebruik van klein kaliber wapens bij Defensie. Hieronder vallen onder andere persoonlijke geweren en pistolen, maar ook machinegeweren.

Op dit moment verschillen de voorschriften voor het gebruik van deze wapens nog per operationeel commando. Dit kan incidenteel gevaarlijke situaties opleveren, bijvoorbeeld bij gezamenlijke oefeningen en uitzendingen.

Schietsimulatoren

Het JKC stelt verder nieuwe methoden en procedures op voor de schietoefeningen van militairen. De medewerkers adviseren bijvoorbeeld over de aanschaf van schietsimulatoren. Het doel is om de capaciteit en de kwaliteit van de opleidingen te vergroten. Op termijn moet Defensie daardoor over meer en beter getrainde schutters beschikken.

Schietincidenten

Het kenniscentrum krijgt ook een rol bij onderzoeken naar schietincidenten.