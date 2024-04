Meerdere aanhoudingen na schietincident Kruitbergstraat

Woensdagavond 3 april 2024 vond op de Kruitbergstraat in Amsterdam-Zuidoost een schietincident plaats. Na een conflict in een snackbar werd buiten een schot gelost. Kort na het incident wisten agenten in een woning vijf verdachten aan te houden en een vuurwapen in beslag te nemen.

Het voorval in de snackbar werd rond 20.20 uur bij de politie gemeld. Ter plaatse bleek dat een klant in de snackbar in conflict was geraakt met twee andere mannen. De mannen vielen de klant gelijk bij binnenkomst aan en er ontstond een gevecht. Op een gegeven moment vluchtten de mannen naar buiten en klonk er een harde knal. Eén van de mannen had een schot gelost op een raam van de snackbar en de twee sloegen daarna op de vlucht.

De politie startte direct een onderzoek en wist al vrij snel te achterhalen dat de mannen een woning aan Kikkenstein in waren gegaan. Het Arrestatieteam heeft deze woning vervolgens betreden en binnen vijf verdachten aangehouden. Onder deze verdachten – allemaal mannen tussen de 16 en 18 jaar oud uit Amsterdam - is vermoedelijk de schutter. In de woning werd bij een doorzoeking ook een vuurwapen aangetroffen en dat is in beslag genomen.

De rol van alle verdachten en wat er zich precies heeft afgespeeld, wordt verder door de recherche onderzocht. Het slachtoffer raakte lichtgewond door het gevecht in de snackbar, door de beschieting vielen gelukkig geen gewonden.