Politie maakte einde aan illegaal feest in Best

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie een einde gemaakt aan een illegaal feest op het voormalige sportcomplex aan De Maas in Best. Er kwamen vele klachten uit de omgeving van geluidsoverlast. Rond 2.15 uur is met grote politiemacht de ontruiming van het pand gestart.

De politie moest meerdere keren de wapenstok gebruiken omdat feestgangers het terrein niet wilde verlaten. Ook werden verschillende politiehonden ingezet om het terrein en de straat schoon te vegen. De politie zorgde ervoor dat het aggregaat onklaar werd gemaakt en nam delen van de geluidsinstallatie in beslag. Vele feestvierders waren niet te spreken over de hardhandige aanpak van de politie. Tijdens de beƫindiging werd de politie bekogeld met glaswerk. Er raakte drie agenten hierdoor gewond en een bezoeker van het feest werd aangehouden. Rond 4.00 uur had de grootste groep feestgangers het bedrijventerrein in Best verlaten.