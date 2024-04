Drugs en wapen aangetroffen in auto, bestuurder aangehouden

Agenten besloten zaterdagavond op de Smalle Kade een automobilist te controleren. De 37-jarige bestuurder rook naar alcohol. In de middenconsole stond een geopend blikje bier. De indicatieve alcoholtest bleek echter in orde te zijn. De drugstest was wel positief. Hij testte positief op het gebruik van amfetamine en cocaïne. De bestuurder gaf aan op het bureau mee te werken aan het afnemen van bloed. Tijdens de vervoersfouillering gaf hij aan dat hij een uitschuifbaar mes en boksbeugel in zijn broekzakken had. Dit zijn verboden wapens. Bij verder onderzoek werd in auto een hoeveelheid harddrugs en een vuurwapen aangetroffen. Hij werd aangehouden en naar een cellencomplex gebracht. Ook in zijn woning zijn druggerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen.