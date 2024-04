Man overleden nadat hij te water raakte

Een 49-jarige man is zaterdagmiddag in de haven van Maasbracht vanaf een schip te water geraakt. Duikers van de brandweer hebben het lichaam van de man na een uur zoeken gevonden.

De man woonde en werkte op het schip. Hij was zaterdagmiddag bezig met werkzaamheden en raakte daarbij te water. Hoe dat precies is gebeurd is nog onbekend. De politie onderzoekt de zaak.