Aanhouding in onderzoek dood 2-jarig jongetje

De politie heeft maandagochtend 8 april een 24-jarige man uit Veendam aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 2-jarig jongetje in Veendam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van het kind.

De politie kreeg donderdag 11 januari rond 17.00 uur de melding binnen van een medische noodsituatie aan het Veenlustplein in Veendam. Een 2-jarig jongetje werd daar door ambulancepersoneel gereanimeerd en korte tijd later met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij een paar dagen later overleden.

Onderzoek

De feiten en omstandigheden van deze melding gaven de politie aanleiding een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de oorzaak van zijn overlijden. Alle scenario’s worden daarbij onderzocht. Het onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van de 24-jarige man. Hij zit vast en wordt verhoord.