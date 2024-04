Man ontvoerd in Amsterdam-Buitenveldert, politie zoekt getuigen

De recherche onderzoekt een ontvoering die afgelopen woensdagmiddag 10 april heeft plaatsgevonden in Amsterdam-Buitenveldert en is daarvoor op zoek neer getuigen.

Melding vechtpartij

De politie krijgt die woensdagmiddag rond 16.00 uur een melding van een vechtpartij aan de Teilingen in Amsterdam-Buitenveldert. Toegesnelde agenten treffen als zij ter plaatse komen echter geen personen meer aan. 'Getuigen spreken de agenten aan en verklaren dat er een persoon is meegenomen in een auto, de ander wist aan zijn belagers te ontkomen en verkeert in goede gezondheid', zo meldt de politie zaterdag.

Groot onderzoek gestart

Direct start de politie een groot onderzoek. 'De ontvoerde man werd later ongedeerd gevonden. De politie heeft in het onderzoek al een verdachte aangehouden, deze zit voorlopig nog vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten', aldus de politie. De hulp van getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken is daarom belangrijk.