Trio Chinooks voor NAVO-missie Irak compleet

Ook de laatste 2 Chinook-transporthelikopters voor de NAVO-missie in Irak (NMI) zijn in het land aangekomen. Een 120 militairen tellend detachement voert daarmee vanaf volgende maand zijn taken uit. Dit zijn het bevoorraden van eenheden en verplaatsen van adviseurs, eenheden en materieel.

Een Antonov AN-124 vervoerde de gedemonteerde toestellen. Daarmee is het trio Chinooks op Al Asad Airbase compleet. De eerste arriveerde eerder deze maand.

Het duurt zo’n 5 dagen om de heli’s weer op te bouwen. Volgens hoofd van de technische dienst sergeant-majoor Peter is het ‘zichtwerk’ vrij snel afgerond. “Maar alle operationele checks en controles kosten veel tijd” vertelt hij. “Iedere monteur heeft zijn specialisatie. Zo is de een verantwoordelijk voor het elektronische deel, de ander voor het mechanische. Het is echt een kwestie van teamwork”, aldus de sergeant-majoor.

Groundrun

Een volgende stap om de Chinooks ‘fully mission capable’ te krijgen, is de ‘groundrun’. De helikopter wordt gestart, maar blijft op de grond. "Het is de eerste controle om te zien of alles naar behoren functioneert", legt Peter uit. “Als dat zo is, volgt een testvlucht”.

De transporthelikopters krijgen op Al Asad Airbase een speciaal onderkomen. Dat bouwde een genietaakteam afgelopen maand. De zogeheten sun-shade-sheltertent moet de Chinooks beschermen tegen alle (weers)omstandigheden.

Versterken veiligheid en stabiliteit

De NMI is bedoeld om de veiligheid en stabiliteit in Irak te versterken en terroristische dreiging te verminderen. Dat gebeurt door het trainen, adviseren en assisteren van de defensie- en veiligheidssector. Het Chinookdetachement ondersteunt daarbij.

Grotere bijdrage

Het helikopterdetachement is onderdeel van een grotere bijdrage die Defensie levert aan de missie. Zo is een eenheid van de luchtmobiele brigade verantwoordelijk voor de force protection. De compagnie beveiligt in en rond Bagdad militaire en civiele adviseurs.

Vanaf 24 mei leidt luitenant-generaal Cas Schreurs de NAVO-missie in Irak.