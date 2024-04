XR gaat demonstreren bij Groningen Airport Eelde

Extinction Rebellion Groningen (XR) heeft aangekondigd om zaterdag 20 april te gaan demonstreren bij Groningen Airport Eelde. Volgens hen is het vliegveld volledig overbodig en moet gesloten worden. De actiegroep is er op tegen dat de provincies Drenthe en Groningen komende jaren tientallen miljoenen euro’s gemeenschapsgeld in het verliesgevende vliegveld steken.

Volgens XR is er bij de gemeente Tynaarlo een vrolijke demonstratie aangekondigd met muziek en spelletjes. Daarnaast hebben zij een verassingsactie aangekondigd. Reden voor de burgemeester van Tynaarlo om een noodverordening uit te vaardigen. Dit is volgens de actiegroep inbreuk op grondrechten zoals de vrijheid van beweging en de vrijheid van demonstratie, en wordt daarom zelden uitgevaardigd.

Woordvoerder XR Marlies van den Broek: ‘De burgemeester van Tynaarlo ziet het blijkbaar niet als ernstige nood dat de KLM vliegschool jarenlang met loodhoudende brandstof boven de buiten spelende kinderen van zijn gemeente vliegt. Maar ziet het wel als een ernstige bedreiging dat burgers daartegen willen protesteren.’

‘Demonstreren is een grondrecht’, zegt burgemeester Thijsen van Tynaarlo, ‘en dat zullen wij, mits het binnen de regels gebeurt, altijd faciliteren. Om die reden kan de al aangemelde demonstratie van XR zaterdag ook gewoon doorgaan. Met deze noodverordening geven we wel aan dat er een rode lijn is: wegen blokkeren en het binnendringen van het luchthaventerrein is verboden. Als dat laatste gebeurt, kan niet gegarandeerd worden dat medische donorvluchten en het Mobiel Medisch Team met de traumahelikopter kunnen opstijgen en landen. Dat moet, voor de gezondheid van een ieder, te allen tijde gegarandeerd zijn.’