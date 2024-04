Verdachte schietincident meldt zich uit eigen beweging

Er ontstond in de nacht van zaterdag op zondag een vechtpartij waarbij de verdachte mogelijk met een alarmpistool in de lucht zou hebben geschoten. Niemand raakte gewond. Daarna vluchtte hij en gooide het wapen weg. Agenten vonden later die dag het vermoedelijke wapen. De verdachte (18) uit Breskens meldde vrijdagochtend 19 april zich bij de politie. Hij zit vast voor verhoor.