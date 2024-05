Vermoedelijk drugslab aangetroffen in Emmer-Compascuum

De politie heeft op donderdag 30 mei een instap gedaan in een pand aan de Zr. Simpliciastraat in Emmer-Compascuum. De politie kreeg een tip binnen dat hier mogelijk een drugslab was. Er zijn sporen aangetroffen die erop wijzen dat hier drugs zijn vervaardigd. We doen daarom verder onderzoek. Daarnaast is de politie op zoek naar getuigen, die mogelijk iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van het pand.