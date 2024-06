Maandag 24-uurs staking in Limburg voor een goede Metaal & Techniek cao

FNV Metaal roept zijn leden in de Metaal & Techniek maandag in Limburg voor de 2e keer op tot een 24-uurs staking voor een goede cao. Eerder waren er al 24-uurs stakingen in Drenthe, Friesland (2x), Gelderland, Groningen, de Noordoostpolder(2x), Noord-Brabant, Noord-Holland (2x), Utrecht (2x), Twente en in de regio Zuidwest (2x). Morgen wordt er ook gestaakt in Overijssel/Gelderland en voor de 2e keer in Noord-Brabant. Meerdere stakingen volgen.