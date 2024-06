Zoekactie naar twee vermiste mannen nadat telefoon in Maas viel

Zondagochtend meldden voorbijgangers rond 06.45 uur dat er in Venlo drie mannen vanuit de kade de Maas in waren gesprongen. Dit meldt de politie.

Zoekactie

Er werd meteen gestart met een zoekactie. Eén van de drie mannen wist zelf uit het water te komen. Beide andere mannen zijn tot op dit moment nog niet aangetroffen.

Telefoon in Maas gevallen

Uit onderzoek bleek dat het drietal in de haven was en dat op enig moment de telefoon van een van de drie mannen in het water viel. Hij sprong daarop in het water. De tweede man sprong 30 meter verder in het water om zijn vriend te helpen. De derde man sprong wederom enkele tientallen meters verder in het water om hulp te bieden aan zijn vrienden. Door de stroming raakten de mannen snel van de plek waar ze het water zijn ingegaan. De stroming van de Maas is hoog en het water is erg koud.

Zelf uit het water op de kant geklommen

De derde man, een 36-jarige man uit Venlo, kon op eigen kracht uit het water klimmen. Beide andere mannen, 21 en 22 jaar oud en woonachtig in Duitsland, raakten vermist. De 36-jarige man is door ambulancepersoneel onderzocht. Hij is niet gewond geraakt.

Helikopter

Meteen na de melding zijn duikploegen van de brandweer gestart met een zoekactie. De opgeroepen helikopter gaf daarbij aanwijzingen vanuit de lucht. Rond 10.00 uur arriveerde een specialistisch team van de politie. Dit team zocht vanaf een boot met speciale sonarapparatuur naar de vermiste mannen. Zij verkenden met de boot systematisch elk stuk van de Maas vanaf de haven in het centrum van Venlo tot aan de brug van de A67 bij Velden.